В Краснодарском крае задержан мужчина, пытавшийся увести ребенка

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

В Крымске Краснодарского края задержан 39-летний местный житель после попытки увести ребенка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управление МВД по региону.

Происходящее заметил очевидец. Он подбежал к мальчику и спросил, знает ли он этого человека, на что ребенок назвал мужчину чужим.

"Он был очень напуган. Я спросил его, что хотел этот мужчина. Мальчик сказал, что он хотел увести его куда-то", – пояснил очевидец.

По словам свидетеля, мужчина не смог объяснить, что он хотел от ребенка. Правоохранители задержали подозреваемого, в его отношении составили административный протокол.

Ранее в Абакане мужчина похитил из детского сада чужого двухлетнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего, а также начали проверку в связи с халатностью сотрудников детского сада. Ребенка передали матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.