Путин поручил рассмотреть возможность временной блокировки на "Госуслугах"

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Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку России рассмотреть возможность временной блокировки учетной записи на портале "Госуслуги" при подозрительной активности. Об этом говорится в президентских поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Предлагается блокировать запись на портале при одновременном изменении двух и более параметров для идентификации пользователя. При этом граждане смогут оперативно восстановить доступ к учетной записи, включая возможность личного обращения в МФЦ.

Доклад по поручению требуется представить президенту до 1 июня 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Путин также поручил создать механизм блокировки входящих звонков от мошенников. Российский лидер предложил рассмотреть вопрос об образовании постоянно действующей соответствующей структуры.

Кроме того, Путин обязал представить инициативы по введению уголовной ответственности для дропперов.

