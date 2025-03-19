Около 40% россиян назвали эзотерику выдумкой

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В тайные аспекты реальности и эзотерику верят лишь 10% россиян. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на опрос проекта "Новости Mail".

Около 40% опрошенных людей считают эзотерику выдумкой и никогда не обращались за эзотерической помощью или консультацией. По данным опроса, несколько раз прибегали к подобным услугам 27% респондентов, однократно – 14%, а частыми клиентами являются только 9%.

Кроме того, 63% россиян уверены, что эзотерические услуги могут носить негативный характер и негативно влиять на психологическое состояние впечатлительных людей. Только девять процентов полагают, что тайные знания помогают людям в жизни.

"45% опрошенных считают, что подобные услуги вводят людей в заблуждение", – указывается в материале.

В исследовании приняли участие свыше 10 тысяч человек из разных регионов страны.

Ранее сообщалось, что в России планируют заняться регулированием деятельности астрологов и тарологов. Телепередачи и статьи с их участием необходимо будет маркировать плашкой "Художественный вымысел".