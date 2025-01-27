В России планируют заняться регулированием деятельности астрологов и тарологов

В Госдуме предложили ограничить деятельность астрологов и тарологов. Законопроект предусматривает развитие механизмов выявления и блокировки сайтов, рекламирующих подобные услуги. Эзотерики смогут предоставлять их только на основании договоров.

Кроме того, телепередачи и статьи с их участием необходимо будет маркировать плашкой "Художественный вымысел". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.