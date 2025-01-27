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Новости

27 января, 07:30

Политика

В России планируют заняться регулированием деятельности астрологов и тарологов

В России планируют заняться регулированием деятельности астрологов и тарологов

Новости мира: итоги президентских выборов в Белоруссии подведут 3 февраля

Голосование на выборах президента завершилось в Белоруссии

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ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР

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В Госдуме предложили ограничить деятельность астрологов и тарологов. Законопроект предусматривает развитие механизмов выявления и блокировки сайтов, рекламирующих подобные услуги. Эзотерики смогут предоставлять их только на основании договоров.

Кроме того, телепередачи и статьи с их участием необходимо будет маркировать плашкой "Художественный вымысел". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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