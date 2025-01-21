Оппозиция Словакии покинула заседание по вотуму недоверия кабмину

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Депутаты оппозиционных партий Словакии покинули заседание Национального совета страны, в рамках которого должно было пройти инициированное ими голосование по вопросу о доверии правительству премьера Роберта Фицо. Об этом пишет издание Aktuality.

По словам председателя "Прогрессивной Словакии" Михала Шимечки, оппозицию не устроил закрытый статус сессии, который был установлен властями из-за необходимости зачитать парламентариям секретный доклад контрразведки о попытках дестабилизации обстановки в стране.

Оппозиционеры приняли решение покинуть заседание и созвать новую сессию парламента для голосования по вотуму недоверия кабмину.

Словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание для выражения вотума недоверия кабмину Фицо в середине января.

Ранее Михал Шимечка назвал "огромным позором" участие Фицо в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Политик заявил, что нынешнее словацкое правительство "разваливается", а Фицо вместо решения внутренних проблем потратил время на участие в российской телепередаче.