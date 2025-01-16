Зеленский попытался узнать у Фицо, почему он "не простил убийцу"

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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого был задан вопрос, почему он "не простил" убийцу после покушения на него. Об этом пишет РБК со ссылкой на интервью газете "Европейская правда".

Зеленский посчитал, что правительство Словакии "играет в очень опасные игры и делает это потому, что война не пришла в их дом", и что "зло должно быть наказано".

Он упомянул о разговоре с Робертом Фицо во время одного из саммитов ЕС. По словам Зеленского, словацкий премьер сказал, что "здесь еще нужно понять, где зло, а где нет". На это украинский лидер ответил, что "нельзя прощать убийцу".

"Я ему говорю: "В вас стреляли. Почему ты не простил убийцу? Почему ты арестовал человека, который в тебя стрелял?" – рассказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина и другие страны Евросоюза осудили покушение на премьера Словакии, "потому что стрелять в людей – это преступление".

В мае 2024 года премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили при стрельбе после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Нападавшего уже задержала полиция. Премьера госпитализировали в Братиславе с огнестрельным ранением в брюшную полость.

Дело о нападении на премьер-министра переквалифицировали с покушения на убийство на теракт. Решение приняли на основании полученных доказательств.

В конце сентября канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный Фицо. Имя отправителя осталось неизвестным.