Советник Фицо: существует риск нового покушения на премьер-министра Словакии

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Риск нового покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо существует. Об этом ТАСС заявил депутат парламента страны, советник премьера Ян Мажгут на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, которая проходит в Сочи.

С его слов, в Словакии очень напряженная политическая и социальная ситуация, так как есть две группы избирателей, и некоторые из них весьма радикальны. Определенная угроза и опасность покушения на Фицо еще остаются, добавил Мажгут.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. По предварительной версии, 71-летний Юрай Цинтула подошел к политику и выстрелил в него несколько раз. В МВД считают, что он был недоволен правительством. Мужчину арестовали.

Состояние премьера сначала оценивалось как очень тяжелое. Однако спустя время врачи смогли его стабилизировать, затем Фицо перевели на домашнее лечение.

Дело о нападении на премьер-министра переквалифицировали с покушения на убийство на теракт. Решение приняли на основании полученных доказательств.

В конце сентября канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный Фицо. Имя отправителя осталось неизвестным.