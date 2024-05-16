16 мая, 16:28Происшествия
Избранный президент Словакии заявил, что состояние Фицо остается тяжелым
Фото: телеграм-канал "Абзац"
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо оценивается как очень тяжелое. Об этом заявил избранный президент республики Петер Пеллегрини после посещения главы правительства в больнице города Банска-Бистрица, передает ТАСС.
"Он был на волосок от смерти. Мне было разрешено поговорить с ним лишь несколько минут", – добавил он.
Фицо был ранен в результате стрельбы, которая произошла 15 мая в городе Гандлова. Политика доставили в больницу, где ему провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости. Ему должны были провести еще одну операцию на тазобедренном суставе.
Правоохранители подозревают в покушении на политика 71-летнего Юрая Цинтулу. В Сети появились кадры, где мужчина заявлял, что не одобряет действия властей республики.
Глава МВД Словакии предупредил о риске гражданской войны после покушения на Фицо. По его словам, подозреваемый в стрельбе сам признался в политической мотивации.
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