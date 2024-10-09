Вице-премьер Сербии заявил о готовившемся покушении на Орбана

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Зампред правительства Сербии Александр Вулин в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал о готовящемся покушении на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Он напомнил о покушениях на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, экс-президента США Дональда Трампа и об убийстве иранского президента Ибрахима Раиси. По его словам, все они являются неугодными Западу, так как выступают за мирные переговоры по Украине.

Именно по этой же причине, как утверждает сербский зампред правительства, готовили покушение на Орбана, который придерживается аналогичной позиции. Вулин уточнил, что на этом фоне прошли беспорядки в Белграде и была предпринята попытка "насильственных перемен".

Ранее в венгерском СМИ появилось сообщение о том, что спецслужбы страны якобы предотвратили покушение на Орбана перед его визитом в Москву 5 июля.

Однако через некоторое время главред венгерского издания Demokrata Андраш Бенчик назвал сообщение о якобы предотвращенном покушении на Орбана фейком, указав на то, что информация распространялась с фальшивого сайта.

