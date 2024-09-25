Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный Роберту Фицо

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Канцелярии словацкого правительства поступил конверт, в котором находилась пуля для премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом рассказал портал Teraz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По информации портала, пуля была найдена во время разбора почты, поступившей с утра 25 сентября. При этом имя отправителя письма остается неизвестным.

Нападение на Фицо произошло 15 мая на улице города Гандлова. По предварительной версии, 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула подошел к политику и выстрелил в него несколько раз.

Стрелявший, по версии МВД, был недоволен правительством и выступал против приостановки поставок оружия Киеву. Мужчину арестовали.

Состояние премьера изначально оценивалось как очень тяжелое. Президент Словакии Петер Пеллегрини указывал, что Фицо был на волосок от смерти. Однако врачам удалось стабилизировать его состояние, а после политика перевели на домашнее лечение.

Спустя время дело о нападении на Фицо было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Такое решение было принято на основании полученных доказательств.

