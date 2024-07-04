Покушение на премьера Словакии переквалифицировано в теракт

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В ходе расследования нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо дело переквалифицировали с покушения на убийство на террористический акт, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора республики Мароша Жилинку.

По его словам, такое решение было принято на основании полученных доказательств. О переквалификации дела уже проинформировали стрелявшего в Фицо.

Нападение на политика произошло 15 мая на улице города Гандлова. По предварительной версии, 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула подошел к Фицо и выстрелил в него несколько раз.

Стрелявший, по версии МВД, был недоволен правительством и выступал против приостановки поставок оружия Киеву. Мужчину арестовали.

Состояние премьера сначала оценивалось как очень тяжелое. Президент государства Петер Пеллегрини указывал, что Фицо был на волосок от смерти. Врачам удалось стабилизировать его состояние, а позднее перевести политика на домашнее лечение.

