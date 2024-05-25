Медики: премьер Словакии чувствует себя лучше

Фото: AP Photo/Olivier Matthys

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, чувствует себя лучше, сообщает дирекция больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По итогам консилиума лечащие врачи подтвердили субъективное ощущение Фицо об улучшении своего здоровья.

Накануне сообщалось, что состояние Роберта Фицо улучшается. Медики уточнили, что динамика состояния здоровья Фицо стабильная.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало несколько выстрелов, политик упал на землю.

Его оперативно привезли в больницу, врачам удалось стабилизировать его состояние. Позднее в администрации больницы имени Рузвельта сообщили, что Фицо после покушения находится в сознании и уже разговаривает со своим окружением.

В совершении покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. 18 мая суд постановил заключить его под стражу.