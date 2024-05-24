Медики: состояние Фицо улучшается

24 мая, 12:21Политика
Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, улучшается. Об этом сообщила дирекция больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Медики уточнили, что динамика состояния здоровья Фицо стабильная.
"Мы верим, что этот процесс будет продолжаться", – сказано в сообщении.
Накануне говорилось, что его состояние остается тяжелым, но стабильным.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало несколько выстрелов, политик упал на землю.
Его оперативно привезли в больницу, врачам удалось стабилизировать его состояние. Позднее в администрации больницы имени Рузвельта сообщили, что Фицо после покушения находится в сознании и уже разговаривает со своим окружением.
В совершении покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. 18 мая суд постановил заключить его под стражу.
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