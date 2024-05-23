Состояние премьера Словакии остается тяжелым

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Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается тяжелым, но стабильным. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила дирекция больницы города Банска-Бистрица.

В медучреждении рассказали, что 23 мая состоялся консилиум, на котором был подтвержден избранный ранее план лечения премьера Словакии.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало несколько выстрелов, политик упал на землю.

Его оперативно привезли в больницу, и в результате врачам удалось стабилизировать его состояние. Премьеру, по некоторым данным, провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости.

В администрации больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица сообщили, что Фицо после покушения находится в сознании и уже разговаривает со своим окружением.

В совершении покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. 18 мая суд постановил заключить его под стражу.