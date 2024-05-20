FT: в Европе боятся действий премьера Словакии после покушения

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Европейские чиновники опасаются, что после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, станет "более разрушительной силой" в Альянсе. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание напомнило, что до покушения Фицо присоединился к премьеру Венгрии Виктору Орбану в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на должность следующего генсека Североатлантического альянса. Как рассказал газете неназванный высокопоставленный чиновник в Евросоюзе (ЕС), Фицо проявлял себя более компромиссно в частном порядке, чем во время своих "воинственных" появлений на публике. По его мнению, премьер Словакии "определенно не в лиге Орбана".

По информации Financial Times, покушение на политика ошеломило местных жителей. Пока он восстанавливается, словаки размышляют, каким станет Фицо после такого опыта, говорится в публикации.

Нападение на премьера Словакии случилось 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало пять выстрелов, после которых политик упал на землю.

Его госпитализировали, врачи смогли стабилизировать состояние. Фицо провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости.

Как уточнила дирекция больницы имени Рузвельта, состояние премьера улучшается. Он находится в стабильном состоянии и уже разговаривает с медиками, сказали в медучреждении.

В совершении покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. 18 мая суд заключил его под стражу.

