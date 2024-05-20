Дирекция больницы имени Рузвельта: клиническое состояние премьера Словакии улучшается

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Клиническое состояние премьера Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая совершили покушение, улучшается. Об этом сообщила дирекция больницы имени Рузвельта на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) по результатам прошедшего медицинского консилиума.

В публикации указано, что политик находится в стабильном состоянии. Он уже беседует с врачами, а показатели, свидетельствующие о воспалительных процессах, постепенно снижаются, написала дирекция больницы.

Нападение на Фицо случилось 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало пять выстрелов, и политик упал на землю.

Его оперативно доставили в больницу, врачи смогли стабилизировать его состояние. Премьеру провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости.

В совершении покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. 18 мая суд постановил заключить его под стражу.