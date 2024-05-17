МВД Словакии: состояние премьера Фицо серьезное, но стабильное

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Состояние здоровья премьер-министра республики Роберта Фицо, на которого произошло покушение, удалось стабилизировать. Об этом глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил в эфире телеканала ТА3.

"Состояние премьера серьезное, но стабилизированное", – сказал он.

Агентство Reuters, ссылаясь на вице-премьера, главу Минобороны Словакии Роберта Калиняка, сообщило, что правительство республики продолжает работать в обычном режиме. Кроме того, директор больницы Мириам Лапуникова, в которой лежит Фицо, уточнила, что премьер сейчас находится в сознании.

Ранее СМИ писали, что жизнь Фицо после покушения и проведенной операции по-прежнему остается в опасности.

Нападение на премьера страны произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания кабмина. Затем прозвучало 5 выстрелов, а премьер упал на землю.

В покушении подозревают 71-летнего жителя города Левице Юрая Цинтулу, ему уже предъявили обвинение. По данным МВД, стрелявший был недоволен правительством и выступал против приостановки поставок оружия Украине.

Глава МВД Словакии предупредил о риске гражданской войны после покушения на Фицо. По его словам, подозреваемый в стрельбе сам признался в политической мотивации.