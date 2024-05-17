Песков заявил, что меры безопасности Путина не усиливались после покушения на Фицо

Фото: kremlin.ru

Меры безопасности Владимира Путина не усиливались после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"На обычном уровне. Делается то, что должно, для обеспечения безопасности президента", – сказал Песков в ответ на вопрос, принимались ли Кремлем какие-то решения по этому поводу.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. На улице прозвучало 5 выстрелов, а премьер упал на землю. Обвинения в покушении предъявили 71-летнему жителю города Левице Юрае Цинтуле.

Фицо госпитализировали, врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас оно оценивается как очень тяжелое.

После произошедшего в соседней Польше усилили охрану важных персон, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал разумным европейским политикам подумать о своей безопасности.

