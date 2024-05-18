TASR: суд заключил под стражу подозреваемого в покушении на премьера Словакии

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Суд избрал для 71-летнего Юрая Цинтулы, который обвиняется в покушении на убийство премьера Словакии Роберта Фицо, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом передает местное новостное агентство TASR.

Также СМИ писали, что мужчина признал свою вину в содеянном. По информации журналистов, он хранил оружие на законных основаниях более 30 лет.

О покушении на Фицо стало известно 15 мая. Политик вышел к гражданам после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. На площади прозвучали выстрелы, и премьер упал на землю.

Его экстренно доставили в больницу, врачи смогли стабилизировать его состояние. Фицо провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости. Однако, как уточнил глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк, состояние премьера не позволяет перевезти его в Братиславу.