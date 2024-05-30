Pravda: переживший покушение премьер Словакии Фицо продолжит лечение в домашних условиях

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, продолжит лечиться в домашних условиях в Братиславе. Об этом сообщает новостной портал Pravda.

Согласно данным портала, состояние премьера значительно улучшилось за последние дни. Фицо перевезли в столицу вертолетом. Отмечается, что у дома премьера в Братиславе значительно усилена охрана. Перевод Фицо на домашнее лечение был осуществлен по его настоянию.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. В политика выстрелили несколько раз.

Фицо оперативно привезли в больницу, и в результате врачам удалось стабилизировать его состояние. Премьеру провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости. В совершении покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. 18 мая суд постановил заключить его под стражу.

