Премьер Словакии Фицо впервые выступил на публике после покушения

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения на него, которое было совершено в середине мая. Об этом сообщает издание Dennik Postoj.

Так, словацкий премьер принял участие во всенародных празднованиях 1161-й годовщины прибытия святых Кирилла и Мефодия в замок Девин. В своем выступлении он заявил, что Словакия будет и дальше сталкиваться с идеологиями, которые распространяются как "яд и чума".

"Мы все должны построить огромный барьер против прогрессивной и либеральной идеологии, которая распространяется, как рак. Я не хочу, чтобы Словакия принадлежала к странам, которые создают карикатуру на западные ценности", – подчеркнул Фицо.

Нападение на политика произошло 15 мая на улице города Гандлова. По предварительной версии, 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула подошел к Фицо и выстрелил в него несколько раз.

Стрелявший, по версии МВД, был недоволен правительством и выступал против приостановки поставок оружия Киеву. Мужчину арестовали.

Состояние премьера сначала оценивалось как очень тяжелое. Президент государства Петер Пеллегрини указывал, что Фицо был на волосок от смерти. Врачам удалось стабилизировать его состояние, а затем перевести политика на домашнее лечение.

Позже дело о нападении на Фицо было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Такое решение было принято на основании полученных доказательств.