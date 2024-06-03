МИД Венгрии: покушение на Фицо произошло по политическим причинам

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало результатом "кампании ненависти", развернутой против него его политическими оппонентами. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что после того, как партия Фицо выиграла выборы и стала проводить иной курс, чем прошлое либеральное правительство, против политика началась кампания ненависти. По его словам, этим занимались либеральные СМИ и политики.

"И вот тогда, в результате такой ненависти, произошло покушение. Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!", – приводит слова Сийярто РИА Новости.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. В политика выстрелили несколько раз.

Фицо оперативно привезли в больницу, и в результате врачам удалось стабилизировать его состояние. Премьеру провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости. В совершении покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. 18 мая суд постановил заключить его под стражу.

