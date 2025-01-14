В Словакии заявили, что Фицо не поедет в Киев для обсуждения транзита газа

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не приедет в пятницу, 17 января, в Киев, чтобы обсудить транзит газа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера парламента республики Тибора Гашпара.

Он обратил внимание, что накануне премьер-министр опубликовал открытое письмо, адресованное украинскому президенту, и пригласил его принять участие в переговорах.

"Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", – подчеркнул Гашпар.

Предложения политиков относительно встречи были опубликованы ими в социальных сетях. При этом Фицо призывал встретиться на территории Словакии неподалеку от госграницы с Украиной. С такой инициативой он выступил на фоне остановки украинской стороной транзита газа по словацкой территории в Европу.

Подача газа прекратилась 1 января. Российская компания "Газпром" лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.

На фоне этого Фицо обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. При этом Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу. По его словам, российская сторона не препятствовала поставкам газа в европейские страны.

Кроме того, "Газпром" обещал поставить Словакии газ другим способом. По словам Фицо, компания SPP, которая является крупнейшим словацким энергооператором, заполнила резервуары. Однако власти планируют не прикасаться к этим ресурсам "сколько это будет возможно".