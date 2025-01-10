Украина не войдет в рабочую группу по транзиту газа

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Украину не включат в рабочую группу по вопросам газового транзита, которую создадут Словакия и Евросоюз, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Высокопоставленная рабочая группа будет на техническом уровне, мы ожидаем, что она начнет работу как можно раньше в ближайшие недели", – цитирует ее ТАСС.

При этом Итконен подчеркнула, что ЕК находится в постоянном контакте с украинской стороной. Сама группа, в свою очередь, планирует изучить все экономические последствия прекращения транзита газа, в том числе для Украины.

Подача газа в Европу прекратилась 1 января. Российская компания "Газпром" лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.

На фоне этого словацкий премьер-министр Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа. При этом Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу, это может произойти мгновенно. По его словам, российская сторона не препятствовала поставкам газа в европейские страны.

Кроме того, "Газпром" обещал поставить Словакии газ другим способом. По словам Фицо, компания SPP, которая является крупнейшим словацким энергооператором, заполнила резервуары. Однако власти планируют не прикасаться к этим ресурсам "сколько это будет возможно".