Фицо рассказал об обещании "Газпрома" поставить Словакии газ другим способом

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"Газпром" при отсутствии транзита через Украину обещал поставить Словакии газ другим способом. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

По его словам, компания SPP, которая является крупнейшим словацким энергооператором, заполнила резервуары.

"Мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом", – приводит РИА Новости слова Фицо.

Подача газа в Европу прекратилась 1 января. Российская компания "Газпром" лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.

На фоне этого Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа. При этом Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу и это может произойти мгновенно. По его словам, российская сторона не препятствовала поставкам газа в европейские страны.