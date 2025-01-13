Зеленский предложил Фицо встретиться в Киеве

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский на странице в соцсети X предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо встретиться в Киеве 17 января.

Ранее, 13 января, Фицо на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) предложил Зеленскому встретиться в Словакии неподалеку от госграницы с Украиной. С такой инициативой он выступил на фоне остановки украинской стороной транзита газа по словацкой территории в Европу.

Подача газа прекратилась 1 января. Российская компания "Газпром" лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.

На фоне этого Фицо обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. При этом Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу. По его словам, российская сторона не препятствовала поставкам газа в европейские страны.

Кроме того, "Газпром" обещал поставить Словакии газ другим способом. По словам Фицо, компания SPP, которая является крупнейшим словацким энергооператором, заполнила резервуары. Однако власти планируют не прикасаться к этим ресурсам "сколько это будет возможно".

