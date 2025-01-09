Фицо пригрозил Украине жестким ответом за прекращение транзита газа

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Словакия примет жесткие ответные меры против Украины, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

По информации агентства, меры могут включать остановку гумпомощи, прекращение или сокращение поддержки беженцев. Более того, Словакия могла бы остановить экстренные поставки электроэнергии для Украины, передает СМИ.

Подача газа в Европу прекращена с 1 января. Российская компания "Газпром" лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.

Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа. При этом Владимир Путин заявил, что РФ готова организовать поставку газа в Европу через Польшу и это может произойти мгновенно. По его словам, российская сторона не препятствовала поставкам газа в европейские страны.