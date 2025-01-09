Белый дом приветствует решение Киева остановить транзит газа РФ в Европу

Фото: 123RF/niserin

США поддерживают решение Украины остановить транзит российского газа через территорию страны в Европу. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В первый день нового года Украина прекратила все поставки газа в Европу, проходившие через ее территорию. Это решение <...> лишит Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от продажи газа", – приводит его слова РИА Новости.

Кирби уточнил, что данное решение Украины соответствует многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости стран Европы от газа из России, который якобы использовался Москвой как инструмент давления. Он также отметил, что благодаря сотрудничеству со Штатами, порядка 50% импорта СПГ в Европу обеспечивают США.

По мнению Кирби, усилия Вашингтона и союзников изменили энергетическую карту Европы и снизили ее уязвимость перед российским влиянием.

1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.

Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности, а главным бенефициаром стали США.