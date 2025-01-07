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Страны Европы закупают у России рекордное количество СПГ, несмотря на призывы о запрете поставок газа из России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у России", – указано в сообщении.

Агентство отмечает, что подобная ситуация показывает, насколько сложно для Европы разорвать торговые связи с Россией, которая в последние десятилетия стала ключевым поставщиком сырьевых товаров.

1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.

Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности, а главным бенефициаром стали США.