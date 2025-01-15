Словацкая оппозиция предложила созвать заседание по вотуму недоверия правительству Фицо

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Оппозиция Словакии внесла в парламент предложение созвать заседание для выражения вотума недоверия кабмину действующего премьер-министра страны Роберта Фицо. Это следует из трансляции, которую вела партия "Свобода и солидарность" в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

"Мы подаем подписи для созыва внеочередного заседания, где мы будем дискутировать, а после этого намереваемся выразить вотум недоверия правительству", – заявил глава партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.

Ранее Шимечка назвал "огромным позором" участие Фицо в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Политик заявил, что нынешнее словацкое правительство "разваливается", а Фицо вместо решения внутренних проблем потратил время на участие в российской телепередаче.