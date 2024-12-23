Ушаков: Путин и Фицо выступили за восстановление связей между РФ и Словакией

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Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках переговоров, которые состоялись в воскресенье, 22 декабря, высказались за восстановление взаимовыгодных связей между государствами, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит ТАСС.

Прежде всего речь шла о контактах стран в торгово-экономической сфере, подчеркнул он.

Ушаков назвал встречу двух лидеров обстоятельной и отметил, что она проходила в конструктивном духе. Переговоры длились около двух часов. При этом, по словам помощника главы государства, Москва и Братислава остались довольны их итогами.

"В целом, как и (премьер Венгрии Виктор. – Прим. ред.) Орбан, Роберт Фицо показал себя самостоятельным, думающим политиком, ставящим на первый план интересы своей страны", – заявил представитель Кремля.

Также Путин и премьер Словакии подробно говорили о ситуации вокруг Украины, а также обсуждали пути ее урегулирования, отметил Ушаков. Вместе с тем они коснулись вопросов энергетики.

Президент России принял Фицо в Кремле. Визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад. Сам политик назвал поездку в Россию реакцией на отказ Украины продолжать транзит газа. По словам премьера, он проводит независимую политику "на все четыре стороны" и заранее предупредил о своей поездке в Москву и ее целях представителей Евросоюза.

