Президент Литвы Науседа раскритиковал Фицо за визит в Россию

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Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его визит в Россию, пишет "Газета.ру".

"Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые с удовольствием приезжают в Россию и чувствуют себя взволнованно от встречи (с Владимиром Путиным. – Прим. ред.)", – написал Науседа на своей странице в соцсети Х.

По его словам, это "не путь Литвы", так как страна выбирает энергетическую независимость и рыночные цены "без каких-либо политических ограничений".

Президент России принял в Кремле Фицо вечером 22 декабря. Во время визита премьер Словакии указал, что его поездка стала реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа через Украину. Тем не менее Путин подтвердил готовность России продолжить поставлять газ Западу, уточнил Фицо.

Словацкий премьер также обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. Он назвал абсурдом все требования украинского президента по этому вопросу.