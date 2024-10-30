Премьер Словакии Фицо заявил о желании приехать в Москву на парад Победы

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить Москву в 2025 году для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", фрагмент опубликован в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

"Я буду очень рад. <…> Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего – победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", – сказал Фицо.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага приехал в Москву и поблагодарил Россию за освобождение от фашизма, а также извинился за русофобскую политику стран Запада. Он считает необходимым остановить ненависть, распространяющуюся против РФ.

Блага призвал Запад к диалогу с российской стороной, осудив всевозможные резолюции, принимаемые Европарламентом против Москвы.