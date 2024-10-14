Фото: телеграм-канал Ľuboš Blaha

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага приехал в Москву, чтобы поблагодарить РФ за освобождение от фашизма и извиниться за русофобскую политику западных стран. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе", – написал Блага.

Он также опубликовал видео своей прогулки по Красной площади.

По словам евродепутата, необходимо остановить ненависть, распространяющуюся против России. Блага призвал Запад к диалогу с российской стороной, осудив всевозможные резолюции, которые принимаются в ЕП против Москвы.

Парламентарий добавил, что собирается выступить с лекцией по случаю 80-летия МГИМО.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал призывы разрешить Украине наносить дальнобойные удары по России.

По его словам, европейские депутаты "с легкостью весеннего ветерка" обсуждают возможность использования ВСУ ракет средней и большой дальности. Однако одна такая ракета "могла бы разбить фонтан в Брюсселе", чтобы они поняли, о чем говорят, добавил Фицо.