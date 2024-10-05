Премьер Словакии заявил, что постарается убедить Киев сохранить транзит газа из РФ

Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо постарается убедить Киев сохранить транзит российского газа и нефти через свою территорию. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что со стороны Украины было бы разумнее сохранить транзит, так как соответствующая инфраструктура есть как у Киева, так и у Братиславы.

"Неразумно не использовать построенную инфраструктуру", – уточнил Фицо, напомнив, что обе страны получают доходы от транзита.

Евросоюз готов отказаться от российского природного газа, который поставляется транзитом через Украину, заявляли ранее в Еврокомиссии. Контракт между РФ и Украиной истекает в конце 2024 года. Киев заявлял, что не будет его продлевать.

