Вице-спикер парламента Словакии Данко сделал репортаж из супермаркета в Москве

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ)/Andrej Danko - predseda SNS

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко в ходе своего визита в Россию сделал репортаж из московского супермаркета сети "Ашан", принадлежащей французской компании. Соответствующий видеоролик он опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео словацкий депутат гуляет по супермаркету, восхищаясь наличием и разнообразием продуктов питания. Он подчеркнул, что таким образом хочет показать жителям своей страны, что доступность продуктов в России не сильно отличается от стран Европы.

"Французы, которые ведут здесь бизнес, наверняка знают, что делают", – подписал видеоролик Данко.

Ранее российский супермаркет также посетил американский журналист Такер Карлсон, который приезжал в Москву для записи интервью с Владимиром Путиным. В опубликованном ролике Карлсон показал ассортимент и цены московского супермаркета.

Помимо этого, журналист также восхитился красотой столичного метро. По сравнению с подземкой Нью-Йорка, в Москве, по его мнению, чище и безопаснее.