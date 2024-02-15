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15 февраля, 17:15

Общество

Такер Карлсон рассказал о ценах на товары в российском супермаркете

Такер Карлсон рассказал о ценах на товары в российском супермаркете

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Такер Карлсон, который приезжал в Москву для записи интервью с Владимиром Путиным, был удивлен красотой столичного метро. По сравнению с подземкой Нью-Йорка, в Москве, по его мнению, чище и безопаснее.

Американский журналист уехал неделю назад и теперь публикует ролики о России. В одном из них, например, Карлсон показал ассортимент и цены в российском супермаркете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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