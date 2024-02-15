Столичное предприятие начало производство лифтов в рамках инвестпроекта в Гольянове

В Москве открыли производство высокоскоростных лифтов. Для этого город предоставил частной компании земельный участок площадью семь десятых гектара в районе Гольяново.

Компания будут ежегодно выпускать до тысячи высокоскоростных лифтов с грузоподъемностью до двух тонн, а также лифтов бизнес- и премиум-класса, разработанных под индивидуальные запросы заказчика. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.