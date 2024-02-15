Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 14:45

Экономика

Столичное предприятие начало производство лифтов в рамках инвестпроекта в Гольянове

Столичное предприятие начало производство лифтов в рамках инвестпроекта в Гольянове

"Это Москва. Бизнес": беспилотники

"Деньги 24": какую поддержку получает малый бизнес Москвы

Новости часа: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

"Это Москва. Бизнес": бизнес-класс

Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

Компания "Роснефть" показала на ВДНХ новые разработки в сфере нефтегазодобычи

"Время новых": футболки Bothus Mankus

Столичные предприниматели назвали самые полезные услуги и сервисы для бизнеса на mos.ru

В Москве открыли производство высокоскоростных лифтов. Для этого город предоставил частной компании земельный участок площадью семь десятых гектара в районе Гольяново.

Компания будут ежегодно выпускать до тысячи высокоскоростных лифтов с грузоподъемностью до двух тонн, а также лифтов бизнес- и премиум-класса, разработанных под индивидуальные запросы заказчика. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика