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07 февраля, 15:30

Экономика

Собянин упростил доступ в городской реестр стартапам и технологичным компаниям

Собянин упростил доступ в городской реестр стартапам и технологичным компаниям

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Стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. Раньше, чтобы вступить в специальный реестр Москвы, надо было соответствовать двум из трех критериев. Теперь достаточно соответствовать одному из критериев, об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Всего в реестре стартапов и высокотехнологичных компаний находятся 90 предприятий. Им доступны гранты, кредиты на льготных условиях, консультации экспертов и другие финансовые и нефинансовые меры поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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