Собянин упростил доступ в городской реестр стартапам и технологичным компаниям

Стартапам и высокотехнологичным компаниям станет легче получить доступ к городским мерам поддержки. Раньше, чтобы вступить в специальный реестр Москвы, надо было соответствовать двум из трех критериев. Теперь достаточно соответствовать одному из критериев, об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Всего в реестре стартапов и высокотехнологичных компаний находятся 90 предприятий. Им доступны гранты, кредиты на льготных условиях, консультации экспертов и другие финансовые и нефинансовые меры поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.