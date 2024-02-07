Уникальный корпус для проведения родов открылся в отделении больницы № 1 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новом лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 начал работу новый акушерско-гинекологический блок, в котором врачи смогут проводить лечение мам и новорожденных от инфекций. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В новом блоке находятся приемно-смотровые мельцеровские и родовые боксы, боксы для совместного пребывания мамы с малышом и боксы с кувезами для новорожденных. Это самое технологичное оборудование", – заявила она.

Как отметили на портале мэра и правительства Москвы, в течение всего периода женщина может находиться в родовом боксе, где врачи проводят необходимые инструментальные и лабораторные исследования. Это позволяет контролировать состояние здоровья матери и плода.

После появления на свет ребенка врач-неонатолог осуществляет его осмотр. Для этого в медучреждении есть боксы с кувезами для новорожденных, в которых происходит автоматическая подача кислорода и поддерживается комфортная температура. Туда направляют детей с инфекциями или недоношенных малышей.

Уточняется, что в кувезном боксе находится монитор для круглосуточного наблюдения за дыханием ребенка, его сердцебиением, артериальным давлением, насыщением крови кислородом. Кроме того, при необходимости врачи могут провести малышу рентгенологическое и ультразвуковое исследование, а также взять на анализ кровь.

В свою очередь, мельцеровские боксы предусматривают комфортные условия пребывания для мам и малышей таким образом, чтобы исключить перекрестные заболевания. Этому способствует специальная система вентиляции и обеззараживания воздуха, которая есть во всех помещениях и в боксах.

При этом важной особенностью родильного отделения инфекционного профиля является то, что малыша не нужно куда-либо перемещать.

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