Фестиваль ко Дню российской науки пройдет в парке "Зарядье"

Фото: пресс-служба Депкульта Москвы

Фестиваль ко Дню российской науки пройдет 10 и 11 февраля в центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она пригласила москвичей и гостей столицы познакомиться с достижениями отечественной науки и узнать больше об окружающем мире. Для посетителей подготовили около 60 мастер-классов, лекции, показы тематических фильмов, встречи с учеными и выставку, посвященную 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева, рассказала Сергунина.

Юбилей Менделеева – главная тема 10 февраля в "Лектории без границ". В этот день лекции прочитают ученые из РХТУ имени Менделеева, Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской академии наук (РАН), Санкт-Петербургского государственного университета и Сколковского института науки и технологий.

Мероприятия 11 февраля будут посвящены 300-летию РАН. Для слушателей выступят ученые из Института океанологии имени Ширшова РАН, Института космических исследований РАН и Физического института имени Лебедева РАН. Они расскажут о достижениях в области квантовых вычислений, об исследованиях самых глубоких мест в мире, изучении атмосферы и о другом. Кроме того, гости встретятся с вице-президентом РАН, доктором химических наук Степаном Калмыковым.

В "Кинолектории" 10 февраля покажут киноальманах "День открытых дверей", который подготовили участники проекта "Лаборатория научного кино 2.0". После просмотра съемочная группа поделится своими эмоциями от работы.

11 февраля посетители увидят картины о необычных птицах и насекомых, документальный фильм об экспедиции на острова Курильской гряды и встретятся с ведущим зоотехником Тульского областного экзотариума Дарьей Змеевой. В разговоре на тему "Биологи против фильмов ужасов" она развеет мифы, которые навязаны кинолентами "Анаконда" и "Пираньи".

Кроме того, в лабораториях "Заповедного посольства" методисты "Зарядья" и представители вузов проведут мастер-классы. Так, 10 февраля в 12:15 пройдет занятие "Жизнь под микроскопом", а 11 февраля в 12:00 посетителей научат выращивать микрозелень, в 15:00 – обустраивать домашний террариум, в 18:00 – создавать ароматы.

Ранее столичный Главархив открыл онлайн-выставку "Ученые России: страницы жизни. К 300-летию Российской академии наук". Увидеть ее можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

На выставке показаны документы по истории Академии и работы ученых с конца XIX до середины ХХ века.

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