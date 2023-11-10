Четыре компании со спецстатусом получили льготы на аренду земли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четыре столичные компании со специальным статусом получили от города льготы на аренду земли с начала года. Ими стали два промышленных комплекса и два технопарка. Сумма ежегодной экономии составит более 26,7 миллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Эти компании занимаются производством лекарственных препаратов, запчастей для агрегатных станков, автоматических линий и другого механического оборудования, выпускают лифты и оборудование для них", – подчеркнул он.

Технопарк "Калибр" получил льготу в виде ставки в размере 0,01%. Компания арендует 8 городских участков, площадь которых составляет свыше 12 гектаров. Размер экономии превышает 40 миллионов рублей.

Четыре участка площадью свыше 2,5 гектара по льготной ставке располагаются в Останкинском и Бутырском районах.

"Еще два участка площадью более семи гектаров расположены в Гольянове и Зеленограде. Льгота оформлена в виде дополнительного соглашения к договору аренды на 10 лет", – указал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, компаниям также предоставят другие льготы в виде снижения региональной ставки налога на прибыль с 17 до 13,5%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарственных препаратов. По его словам, специалисты будут выпускать импортозамещающие биопрепараты для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года