Путин допустил арест Такера Карлсона в США

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В сегодняшней Америке теоретически возможен арест журналиста Такера Карлсона после того, как он взял интервью у Владимира Путина. Об этом сообщил сам президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в телеграм-канале Кремля.

В качестве аналогичного примера Путин привел ситуацию с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, о которой уже практически никто не вспоминает. Однако Ассанжа обвиняли в том, что тот выдал некие государственные секреты, тогда как Карлсона будет сложно обвинить в подобном, добавил президент.

В любом случае американские власти в случае преследования Карлсона покажут свое истинное лицо либерально-демократической диктатуры, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, Карлсон знал, на что шел, когда планировал брать это интервью.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Такеру Карлсону приходится "несладко" на Западе после интервью с Владимиром Путиным. При этом Песков подчеркнул, что Карлсон является умным человеком, поэтому предвидел подобную реакцию со стороны Запада.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что американский журналист во время интервью с президентом России искренне пытался донести до западного зрителя идеологию Путина. Такер Карлсон является зеркалом американского общественного мнения, считает Песков.

Интервью Карлсона с Путиным было опубликовано на сайте журналиста 9 февраля. Позднее оно появилось на сайте Кремля.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вызвало резонанс в США