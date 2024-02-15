15 февраля, 11:27Происшествия
Самолет рейса Москва – Петербург экстренно сел в аэропорту Шереметьево
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Летевший из Москвы в Петербург Sukhoi Superjet компании "Россия" благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Сел штатно в 11:27, находится на рулежке", – говорится в сообщении.
Самолет выполнял рейс № 6018, он вылетел из Внуково в Санкт-Петербург. Неполадки в двигателе обнаружили непосредственно после взлета.
О транспортном происшествии стало известно в четверг, 15 февраля. По данным экстренных служб, это произошло из-за срабатывания датчика отказа одного из двигателей. О неполадках после взлета доложил экипаж самолета.
Ранее сообщалось, что самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия", летевший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, вернулся в аэропорт в связи с неисправностью. После взлета экипаж борта выявил неустойчивые показания прибора одного из двигателей.
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