Самолет рейса Москва – Петербург экстренно сел в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летевший из Москвы в Петербург Sukhoi Superjet компании "Россия" благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Сел штатно в 11:27, находится на рулежке", – говорится в сообщении.

Самолет выполнял рейс № 6018, он вылетел из Внуково в Санкт-Петербург. Неполадки в двигателе обнаружили непосредственно после взлета.

О транспортном происшествии стало известно в четверг, 15 февраля. По данным экстренных служб, это произошло из-за срабатывания датчика отказа одного из двигателей. О неполадках после взлета доложил экипаж самолета.

Ранее сообщалось, что самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия", летевший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, вернулся в аэропорт в связи с неисправностью. После взлета экипаж борта выявил неустойчивые показания прибора одного из двигателей.

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