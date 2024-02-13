"Сити": какие премьеры состоялись в столичных театрах в феврале

На новой сцене Большого театра состоялась премьера спектакля "Снегурочка" на музыку П. И. Чайковского. Это совместная постановка двух театров – Большого и Малого. Они объединили оперную, балетную и драматическую труппы двух театров. Сюжетная линия "Снегурочки" осталась неизменной.

Эксцентрическая комедия положений "Человек и Джентельмен" была представлена публике в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Сюжет разворачивается вокруг влюбленного театрального импресарио Альберто, однако чувствам героя не суждено воплотиться в жизнь из-за череды случайных событий. Ближайшие показы спектакля состоятся 1, 10 и 20 марта.

Какие еще спектакли поставили в столице? Подробнее – в программе "Сити".