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13 февраля, 13:50

Культура

"Сити": какие премьеры состоялись в столичных театрах в феврале

"Сити": какие премьеры состоялись в столичных театрах в феврале

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На новой сцене Большого театра состоялась премьера спектакля "Снегурочка" на музыку П. И. Чайковского. Это совместная постановка двух театров – Большого и Малого. Они объединили оперную, балетную и драматическую труппы двух театров. Сюжетная линия "Снегурочки" осталась неизменной.

Эксцентрическая комедия положений "Человек и Джентельмен" была представлена публике в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.
Сюжет разворачивается вокруг влюбленного театрального импресарио Альберто, однако чувствам героя не суждено воплотиться в жизнь из-за череды случайных событий. Ближайшие показы спектакля состоятся 1, 10 и 20 марта.

Какие еще спектакли поставили в столице? Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
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