22 января, 17:50Культура
Встреча с режиссером нового сериала "Преступление и наказание" прошла на ВДНХ
На выставке "Россия" на ВДНХ прошла встреча с театральным и кинорежиссером Владимиром Мирзоевым. Мероприятие было приурочено к премьере сериала "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского.
Мирзоев рассказал, как шла работа с великим произведением классика, насколько сложно было перенести действие в современность, и перечислил гостям самые удачные экранизации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.