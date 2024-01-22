Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 17:50

Культура

Встреча с режиссером нового сериала "Преступление и наказание" прошла на ВДНХ

Встреча с режиссером нового сериала "Преступление и наказание" прошла на ВДНХ

"Сити": концерт Imperialis Orchestra "Музыкальное путешествие в Нью-Йорк" 28 января

"Сити": топ-5 концертов, которые пройдут в столице до 28 января

Зимний маркет в Sistema Gallery продлится до конца января

"Актуальный репортаж": как театры помогают детям развивать актерские навыки

"Звезды советского экрана": Борис Плотников

Сервис "Вместе с культурой" помог москвичам провести 200 мероприятий в новогодние каникулы

Москвичам представили культурную программу на 22 января

Фильм "Задира" вышел на экраны российских кинотеатров

Театр "Новая опера" представил спектакль "Война и мир. Наташа и Андрей"

На выставке "Россия" на ВДНХ прошла встреча с театральным и кинорежиссером Владимиром Мирзоевым. Мероприятие было приурочено к премьере сериала "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского.

Мирзоев рассказал, как шла работа с великим произведением классика, насколько сложно было перенести действие в современность, и перечислил гостям самые удачные экранизации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурасериалывидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика