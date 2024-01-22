Встреча с режиссером нового сериала "Преступление и наказание" прошла на ВДНХ

На выставке "Россия" на ВДНХ прошла встреча с театральным и кинорежиссером Владимиром Мирзоевым. Мероприятие было приурочено к премьере сериала "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского.

Мирзоев рассказал, как шла работа с великим произведением классика, насколько сложно было перенести действие в современность, и перечислил гостям самые удачные экранизации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.