На этой неделе в Москве пройдет несколько интересных концертов. Коллектив High Time Orchestra выступит в оранжерее на ВДНХ 18 января.

Программа посвящена Всемирному дню The Beatles. Гости смогут услышать авторские аранжировки хитов ливерпульской четверки, в том числе Let It Be, Yesterday, All You Need Is Love. Подробнее – в программе "Сити".