"Звезды советского экрана": Нина Ургант

Сентябрь 1975 года. Деревья тронуты золотом. На улице – теплее, чем обычно в это время года. На небе – ни облачка. В такую чудесную погоду дойти до киоска "Союзпечать" – одно удовольствие, ведь там можно купить свежий выпуск журнала "Советский экран". На обложке – такое знакомое родное лицо. Нина Ургант. Сразу вспоминались все самые любимые роли актрисы. И главная из них – в фильме "Белорусский вокзал".
Как первый успех в кино помог Нине Ургант в театральной карьере и помешал в кинематографической? Чем ей не понравился Владимир Высоцкий? И почему он пел для ее собаки и зачем таскал к Нине домой девиц легкого поведения? Что хотела спеть Ургант вместо песни Булата Окуджавы в фильме "Белорусский вокзал"? И как ей дали Госпремию за роль, на которую не номинировали?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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