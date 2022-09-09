"Звезды советского экрана": Нина Ургант

Сентябрь 1975 года. Деревья тронуты золотом. На улице – теплее, чем обычно в это время года. На небе – ни облачка. В такую чудесную погоду дойти до киоска "Союзпечать" – одно удовольствие, ведь там можно купить свежий выпуск журнала "Советский экран". На обложке – такое знакомое родное лицо. Нина Ургант. Сразу вспоминались все самые любимые роли актрисы. И главная из них – в фильме "Белорусский вокзал".

Как первый успех в кино помог Нине Ургант в театральной карьере и помешал в кинематографической? Чем ей не понравился Владимир Высоцкий? И почему он пел для ее собаки и зачем таскал к Нине домой девиц легкого поведения? Что хотела спеть Ургант вместо песни Булата Окуджавы в фильме "Белорусский вокзал"? И как ей дали Госпремию за роль, на которую не номинировали?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".