"Вот это любовь": Татьяна Пельцер и Ганс Тейблер

Пальцы начинающей машинистки Тани Пельтцер бегло стучали по клавишам, отбивая буквы и знаки препинания. А голова у нее была занята мыслями о театре. Она прослужила на нескольких сценах и была уволена за профнепригодность. Внешность неподходящая, несоветская. И вот теперь она печатает скучные тексты.

Как раз в эту минуту сквозь стук печатной машинки послышалась немецкая речь. Перед девушкой стоял высокий, стройный мужчина. "Ганс", – представился он и протянул Тане руку. Оказалось, он недавно приехал в СССР из Германии для учебы в школе Коминтерна и совсем никого тут не знал. Он вежливо предложил Тане прогуляться по городу, и она согласилась.

Воспитанный, интеллигентный Ганс сразу приглянулся девушке. Он почти не говорил по-русски, а Татьяна прекрасно владела немецким, ведь она по отцу – этническая немка. Разговор заладился с первых минут. А потом закрутилось: прогулки, встречи, ухаживания. Они вместе ходили в театр, кино, на танцы. Через год он предложил ей расписаться. Об этом – в программе "Вот это любовь".