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Культура

17:03

Новый трейлер "Пиноккио" появился в Сети

культуракино

Видео: YouTube-канал Walt Disney Studios

Новый трейлер "Пиноккио" с Томом Хэнксом появился в Сети. Соответствующий ролик опубликовала студия Walt Disney в своем YouTube-канале.

Согласно сюжету, Голубая фея пообещала деревянному Пиноккио, которого создал мастер Джепетто (Том Хэнкс), помочь стать живым мальчиком, если тот будет щедрым и честным. При этом с каждой ложью нос мальчика будет расти.

В фильме Синтия Эриво исполнит собственную версию песни When you wish upon a star, которую в оригинальном мультфильме пел сверчок.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. объявила о переносе премьер картин "Аквамен и потерянное царство" и "Шазам! 2". Продолжение фильма "Аквамен" 2018 года выйдет в католическое Рождество, 25 декабря 2023 года. Изначально планировалось, что премьера картины состоится 17 марта того же года.

Премьера супергеройской комедии "Шазам! 2", в свою очередь, состоится 17 марта 2023 года вместо ранее обозначенной даты 21 декабря 2022 года.

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